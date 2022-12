La fama de Taylor Swift le ha costado muchas lágrimas

Alcanzar el éxito a los 17 años con el lanzamiento de su primer álbum le ha traído algún que otro problema a la cantante Taylor Swift (24), quien admite que en ocasiones todavía le resulta difícil lidiar con la fama.

"Siempre estoy a medio segundo de echarme a llorar, en cualquier momento", reveló la cantante durante una entrevista en el programa de David Letterman.

Para hacer frente a la presión que se cierne sobre ella, Taylor está convencida de que lo mejor es pasar tiempo junto a sus amigos, entre los que se encuentra la actriz y cineasta Lena Dunham -creadora de la exitosa serie 'Girls'- a quien considera ya su "mejor amiga", a pesar de que antes de conocerla jamás pensó que se caerían bien.

"La busqué en Google y vi que usaba algunas de mis letras y pensé que lo estaba haciendo en plan irónico, que se estaba riendo de mí. Tengo un gran complejo desde el colegio. Después la conocí en persona... y desde entonces somos íntimas amigas", añadió.

Lo cierto es que la joven estrella ha comenzado a poner sus relaciones de amistad por encima de las sentimentales tras varios sonados fracasos amorosos -entre los que se incluyen sus relaciones con Harry Styles y el actor Jake Gyllenhaal-, y a día de hoy se siente muy feliz estando soltera.

"No he estado con ningún impresentable en el último año y medio. No voy buscándolos, no estoy de compras", señaló Taylor.

Por: Bang Showbiz