La exnovia de Bruce Jenner habla sobre su cambio de sexo

Michelle Rosenthal, antigua novia del instituto de Bruce Jenner, quien actualmente se está sometiendo a un cambio de sexo , no se esperaba que su amor de juventud decidiera convertirse en mujer.

"No me lo habría esperado ni en un millón de años, conociéndolo desde el instituto. Creo que todo el mundo se quedó realmente sorprendido cuando dieron la noticia de que estaba pensando cambiarse de sexo", explicó Michelle al programa 'Inside Edition' del canal CBS.

Desde el punto de vista de Michelle, que fue al colegio con el ex atleta olímpico en Connecticut, Bruce ha cambiado mucho desde la época en que ambos eran novios.

"El Bruce que yo recuerdo era muy despreocupado. Era un buen chico, amable con todo el mundo y popular. Las pocas veces que le he visto en televisión no se le veía feliz. No sé, definitivamente no parece el mismo Bruce", añadió.

A pesar de su sorpresa inicial, la antigua novia del ex atleta olímpico espera que este cambio en su vida le traiga por fin la felicidad.

"Espero que descubra qué es lo que quiere en su vida. Y espero que encuentre la felicidad".

Se espera que Bruce revele todos los detalles sobre su transición durante su esperada entrevista con la presentadora Diana Swayer que se emitirá mañana viernes en el canal ABC.

