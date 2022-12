La exmujer de Marvin Gaye temió por su vida cuando el cantante la amenazó drogado

La exmujer del fallecido cantante Marvin Gaye, Jan -que solicitó la separación dos años después de casarse con la estrella en 1977, aunque ambos continuaron manteniendo una relación intermitente hasta la muerte de este en 1984- confiesa en su autobiografía que llegó a temer por su vida durante su matrimonio, especialmente en el transcurso de un violento episodio en el que Marvin le puso un cuchillo en la garganta tras haber consumido cocaína y hongos alucinógenos, que le llevaron a sufrir un ataque de ira y a acusar a su entonces pareja de serle infiel.

"En aquel momento su locura alcanzó un nuevo punto, uno más peligroso. Sus ojos se pusieron rojos de odio. Estaba aterrorizada... Cogió un cuchillo de cocina y me lo puso en la garganta. Estaba petrificada, paralizada. Pensé que todo había acabado. Me dijo: 'Te quiero. Este amor me está matando. Te suplico que me provoques, provócame ahora mismo para que pueda acabar con toda esta miseria'. Estaba demasiado asustada para decir una palabra. Demasiado asustada para moverme. Afortunadamente, su rabia disminuyó y apartó el cuchillo. Pero entonces supe lo que tenía que hacer", confiesa Jan en un fragmento de su libro, 'After the Dance: My Life with Marvin Gaye', obtenido por el periódico Daily Mirror.

Fue entonces cuando Jan, que reconoce que el comportamiento de Marvin la empujó a los brazos de otro hombre, decidió abandonar la casa familiar de Los Ángeles junto a sus hijos Nona y Frankie.

Sin embargo, Jan -que oficializó su divorcio del cantante en 1982 al no poder tolerar más su comportamiento- acabó hundiéndose en su propio infierno de adicción a la cocaína y al crack, aunque con el tiempo consiguió desengancharse y actualmente lleva un vida muy tranquila ejerciendo de abuela en Rhode Island.

"Pedí dinero prestado a antiguos amantes, amigos y a mi familia. Conseguí un trabajo limpiando la casa de una mujer que me pagaba la mitad en dinero y la mitad en cocaína... A pesar de toda mi historia, he sobrevivido. La historia de Marvin, con todas sus brutales complejidades, acortó su vida", afirma Jan en su autobiografía.

Marvin murió el 1 de abril de 1984 a los 44 años a consecuencia de los disparos que realizó contra él su padre, el reverendo Marvin Gaye Senior, después de que ambos iniciaran una pelea cuando el cantante interrumpió una discusión entre sus padres en su casa de Los Ángeles.