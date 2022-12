La exmujer de Luis Miguel no quiere saber nada de él

La actriz Aracely Arámbula sorprendió recientemente a la opinión pública no solo al confirmar su separación del actor Sebastián Rulli, sino también al iniciar un procedimiento legal para obligar a Luis Miguel -con el que estuvo casada anteriormente y tiene dos hijos- a pagar religiosamente la manutención de los pequeños que había dejado de abonar : dos casos que, a pesar de que aparentemente no tienen nada en común, se han visto entremezclados por varios medios de comunicación mexicanos.

Por eso mismo, la conocida intérprete se ha esforzado en desmentir las informaciones que apuntaban a la figura de Luis Miguel como la principal causa de su ruptura con el artista argentino, unas especulaciones justificadas por la supuesta obsesión de Aracely con su exmarido que, entre otras cosas, habría provocado un enfriamiento en la estable relación que mantenía con Sebastián.

Sin embargo, la mexicana ha querido mostrarse tan tajante como siempre en sus declaraciones y ha negado rotundamente que Luis Miguel haya ejercido algún tipo de influencia en su vida privada.

"Se dicen muchas tonterías sobre mí y sobre mi vida, y sé que no puedo evitar que se sigan inventando cosas para herirme. Pero no me importa porque estoy muy bien, con mucho trabajo y planes que hacen que me olvide por completo de aquellos que no pintan nada en mi día a día. No tengo que estar mal porque hay cosas muy buenas en la vida", aseguró Aracely al portal Televisa Espectáculos durante un encuentro en el aeropuerto.

Lo cierto es que ha sido la propia Aracely la que propició el surgimiento de constantes rumores y habladurías sobre su conflictiva relación con Luis Miguel, uno de los artistas más misteriosos al tiempo que más mediáticos del panorama musical, al desahogarse sobre el supuesto carácter negligente de su exmarido en su papel de padre. Además de confirmar que acababa de interponer una demanda judicial contra él para exigirle tomar responsabilidad por sus hijos, Aracely lanzó una serie de duras declaraciones contra 'El Sol de México' que, en pocas horas, ya se habían convertido en explosivos titulares.

"Como madre me duele haber llegado a esta situación [la de recurrir a los tribunales], ya que Luis Miguel sabe que tiene abiertas las puertas de casa para que venga a verlos cuando quiera. Yo tengo a los niños conmigo constantemente y me gustaría que él tuviera una relación más cercana con sus propios hijos. Soy madre y tengo que apoyar incondicionalmente a mis pequeños y estar pendientes de sus necesidades", se sinceraba Aracely a la revista People en Español.

