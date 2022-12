La ex de Bisbal, Eugenia Suárez, no dará detalles sobre el final de su relación

A su paso por Marbella (España) para acudir a la entrega de los Premios Platino la semana pasada, Eugenia Suárez se convirtió en la más buscada de la alfombra roja debido a los rumores sobre el final de su relación con David Bisbal, así que ahora la actriz argentina ha creído conveniente aclarar que no dará ninguna explicación sobre cómo y por qué acabó su noviazgo con el cantante.

"Es algo que me pasa desde joven, porque siempre estuve con gente del medio: Nacho [Viale], Nicolás [Cabré, padre de su hija], David [Bisbal]. Yo venía de estar muy cuidada, como en una burbuja, muy protegida, en la serie 'Casi ángeles'. La primera vez que vi un fotógrafo siguiéndome por la calle me pareció rarísimo. Luego me lo tomé como algo natural. Pero eso no significa que le tenga que contar todo a la prensa, ni de las convivencias ni de las crisis. No tengo nada que esconder ni que ventilar", aseguró la joven al periódico Clarín.

De lo que sí está harta Eugenia es de que le den mil vueltas a todos y cada uno de los mensajes que publica en sus redes sociales.

"No me gusta poner comentarios que den que hablar. Aunque a veces es medio inevitable que le busquen el simbolismo a lo que escribes. Suponte que pones: 'Llueve, qué día triste' y ya piensan que estás deprimida. Trato de ser cuidadosa con cada palabra, porque hay mucha gente al otro lado", añadió.

Precisamente fueron las redes sociales las que hicieron saltar las alarmas en torno a la ruptura de la actriz y Bisbal cuando ambos dejaron de seguirse en Twitter, y ese fue también el medio que eligió Eugenia para defender a su ya expareja de las acusaciones de que le había sido infiel con otra mujer.

"No es mi estilo aclarar nada, pero no me gusta que ensucien a la gente al pedo. No existió infidelidad, ¡no inventen!", tuiteaba la argentina.

Por: Bang Showbiz