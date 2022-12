La dislexia de Thalía, culpable de su tocamiento accidental a Becky G

La cantante Thalía quiso que se la tragara la tierra cuando, al confundirse en uno de los pasos de la coreografía durante su actuación en los premios 'Lo Nuestro', colocó por accidente la mano en la entrepierna de su compañera de dueto, la joven Becky G, con quien interpretó el tema 'Como tú no hay dos'.

"Yo soy disléxica, toda mi familia lo es. En la última parte de la coreografía yo tenía que cambiar el micrófono de una mano a otra, pero en el momento en que tocaba hacerlo no lo hice, y mi mano fue a parar justo ahí [a las partes íntimas de Becky]. Me dije a mí misma: '¡Esto no me está pasando a mí!", declaró Thalía en el programa 'El Gordo y la Flaca' de Univisión.

El bochorno de la mexicana fue tal cuando vio las imágenes de su actuación que quiso hablar en persona con la madre de su joven amiga para explicarle que no era su intención 'propasarse' con su famosa hija, quien por cierto se tomó lo sucedido con gran sentido del humor.

"Hablé con su mamá y le dije: 'Por favor, tú ya sabes que yo nunca haría esto'. Me contestó: 'Mi amor, lo sabemos', y Becky me dijo 'Olvídalo, fue alucinante'", explicó.

Por su parte, ni siquiera el pequeño incidente protagonizado por Thalía pudo empañar la emoción de Becky al ver cumplido su sueño de cantar con uno de sus ídolos.

"Thalía me ha inspirado tanto en mi carrera y en mi música... Porque es una mujer muy poderosa y que ha hecho muchas cosas en su carrera, pero aun así es una chica muy humilde y muy buena onda. Es inspiradora", aseguraba la joven a Univisión.