La cuarta mujer de Gary Oldman le pide el divorcio

El actor Gary Oldman y la cantante de jazz Alexandra Edenborough se casaron en diciembre de 2008, pero ahora la artista inglesa ha solicitado el divorcio, alegando diferencias irreconciliables.

Según el portal RadarOnline, Alexandra ha señalado la fecha de la separación como 'por determinar' y ha pedido al tribunal que no se le dé ninguna manutención a su marido, pero sí quiere que él corra con los gastos de los abogados de ella y que le pase una pensión compensatoria.

Oldman -quien ha estado casado previamente con Lesley Manville, Uma Thurman y Donya Fiorentino- ya había dicho anteriormente que no estaba muy "orgulloso" de haberse casado cuatro veces, pero confiaba en que Alexandra sería la última.

"No estoy orgulloso de decir eso [que el matrimonio no era para él cuando era joven]. Pero lo he intentado varias veces, por lo que probablemente haya aprendido algo de los tres primeros. La práctica hace al maestro. ¿No dicen eso? No estoy orgulloso de que este sea mi cuarto matrimonio, pero este es el bueno. Espero que sea el último", aseguraba el actor al periódico The Independent.