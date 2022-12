La cita perfecta para Kendall Jenner es una cena en la playa

Aunque esté acostumbrada a acudir a los eventos más exclusivos, para conquistar el corazón de la joven modelo Kendall Jenner -a quien se ha relacionado sentimentalmente con Jaden Smith en el pasado- no se necesita nada más que una sencilla velada a la luz de la luna en la playa.

"No lo tengo muy claro, pero creo que mi cita ideal sería una cena agradable. Me encanta estar al aire libre por la noche. Sé que suena raro, pero me encanta ir a la playa o a cualquier otro sitio de noche. Creo que es muy bonito y muy romántico", confesó la maniquí a la revista Harper's Bazaar.

Quien sin duda tomará buena nota de las palabras de Kendall será Justin Bieber, con quien se cree que mantiene un noviazgo en secreto desde hace tiempo.

"Es algo que comenzó hace unos meses, lo que supuso una sorpresa para todos, incluidos ellos mismos", explicó un informante a la revista OK!

Las alarmas en torno a un posible romance entre Justin y Kendall saltaron cuando se les pudo ver disfrutando de una cena romántica en París en la misma semana en que ambos acudieron juntos a la fiesta de CR Fashion Book. Tras ello, los rumores no hicieron más que aumentar cuando los dos jóvenes posaron juntos en actitud provocativa para un reportaje fotográfico de la revista Vogue.

Por: Bang Showbiz