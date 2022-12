La casa de Liam Payne de One Direction se incendia durante una fiesta

La terraza de la casa londinense de Liam Payne, miembro de One Direction, ardió en llamas la noche del pasado lunes durante el transcurso de una fiesta. El incidente, producido por una calefacción, dejó a uno de los asistentes con heridas en la cara y en las manos.

"Su amigo fue a poner más gas a la lámpara calefactora pero hubo algún tipo de problema y todo el balcón ardió en llamas", contó una persona cercana a Liam al periódico Daily Mirror.

Otras dos personas también sufrieron quemaduras, mientras que Liam resultó ileso al encontrarse en la cocina en el momento del suceso.

Una ambulancia y el cuerpo de bomberos fueron llamados a las 21.45 (hora local). Hicieron falta 35 bomberos para apagar las llamas que destrozaron el balcón de Liam.

"Los bomberos trabajaron rápido y con profesionalidad hasta hacerse con el control del fuego. Unas treinta personas habían abandonado el edificio antes de que llegásemos y no había heridos entre ellos", declaró Laurie Kenny, portavoz de los bomberos.

Ali, un vecino que vive dos plantas más abajo, aseguró haber visto a un hombre salir corriendo y gritando del edificio después de que los demás residentes ya hubieran sido evacuados.

"Bajamos en el ascensor. Y luego apareció un chico corriendo con un trapo en sus manos y gritando. No me fijé en él. También había otro chico con quemaduras en la cara que estaba siendo tratado por los servicios de emergencia. No le vi la cara pero era un chico muy alto", añadió.

Ninguno de los compañeros de Liam en One Direction --Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik-- se encontraban en la casa en el momento del incidente.



Por: Bangshowbiz