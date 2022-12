La actriz Carey Mulligan quiere aparentar más para tener mejores papeles

La actriz británica Carey Mulligan está cansada de que su "cara de niña" la lleve a tener que interpretar siempre a adolescentes a pesar de tener ya 29 años. Por eso, cuando su representante le ha comenzado a decir que ya está "muy mayor" para algunos personajes que le ofrecen, se ha sentido feliz y ha visto en ello la posibilidad de que su carrera avance.

"Me he pasado gran parte de mis ventitantos interpretando a adolescentes por mi cara de niña. Pero mi agente ha comenzado a decirme: 'Te han ofrecido este papel. Tiene 19 años. Eres muy mayor'. Y yo le digo: '¿Qué soy muy mayor? ¡Genial! Nunca he sido muy mayor'. Creo que todos los grandes papeles me llegarán ahora. Estoy emocionada", señaló al Mirror.

Carey siente que es muy aburrido dar vida a personajes jóvenes y cándidos porque encuentra más diversión interpretando a la figura controvertida del filme.

"Me gustan los personajes oscuros. Es divertido hacer cosas que son difíciles porque yo soy muy feliz y he tenido una vida muy bonita, padres cariñosos, familia encantadora y buena educación. Es muy fácil hacer cosas que conoces, es cuando tienes que hacer cosas que no entiendes cuando se vuelve divertido", añadió la actriz.