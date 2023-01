Kylie Minogue y Kylie Jenner, en disputa por registrar su nombre como marca

Meses atrás se supo que Kylie Jenner había solicitado registrar su nombre como marca, pero la veterana cantante Kylie Minogue no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo le arrebatan el nombre que ella descubrió al mundo antes de que la hija de Kris Jenner hubiera nacido.

Así, la semana pasada representantes de la australiana presentaron un documento de oposición en el Registro de Marcas y Patentes de Estados Unidos, argumentando que si aprueban la petición de Jenner causaría confusión entre ambas y diluiría la marca de Minogue. Así mismo, aseguran que ya existen registros de marca para el término 'Kylie' que cubre servicios de entretenimiento y grabaciones musicales, según informa World Intellectual Property Review.

Publicidad

En los documentos presentados por los representantes de Minogue, la firma australiana KDB, se describe a Jenner como "una personalidad de reality de segunda, que aparece en 'Keeping Up with the Kardashians' como personaje secundario", además aseguran que Jenner ha sido criticada por las comunidades afroamericanas por comprar una tarta de cumpleaños a una amiga suya con el mensaje 'Feliz cumpleaños negr***', y por grupos de minusválidos, por posar en silla de ruedas para la revista Interview.

El primer disco de Minogue, cuyo título es precisamente 'Kylie', salió al mercado en 1988 nueve años antes de que Jenner llegara a este mundo, y es dueña del dominio kylie.com desde el 21 de agosto de 1996.

La cantante también tiene registradas las marcas 'Kylie Minogue darling', 'Lucky - the Kylie Minogue musical' y 'Kylie Minogue'.

Minogue ha querido dejar clara también su posición en Twitter, escribiendo en la red social un tuit con una frase de su tema 'Light Years': "Hola... mi nombre es KYLIE".

Publicidad

Por: Bang Showbiz