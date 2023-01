Kylie Minogue no se casará hasta que se legalice el matrimonio igualitario en Australia

Desde que la artista Kylie Minogue (48) y su novio Joshua Sasse (28) hicieran público su compromiso el pasado mes de febrero tras cinco meses de relación, muchos apuntaban a que su paso por el altar sería solo cuestión de tiempo, pero el intérprete ha reconocido ahora que la celebración de una hipotética boda dependerá en realidad de si el gobierno australiano se decide finalmente a legalizar el matrimonio homosexual en el país natal de la cantante, para que todos los ciudadanos tengan, al igual que ellos, la oportunidad de casarse.

"Estamos considerando la posibilidad de que haya boda en Melbourne [ciudad donde nació Kylie], pero no nos casaremos hasta que esta ley se apruebe en Australia", afirmó el actor en una entrevista para el canal Seven Network de la televisión australiana.

El joven artista -conocido por protagonizar la serie musical 'Galavant', en la que conoció a la estrella del pop- no era consciente de que la unión entre personas del mismo sexo todavía no está contemplada en el ordenamiento jurídico australiano, un hecho que le dejó "estupefacto" ya que no encuentra justificación alguna para poner trabas al amor entre dos personas.

"Cuando descubrí que el matrimonio gay no había sido aprobado todavía en Australia, me quedé estupefacto... No puedo entenderlo a ningún nivel, ni por una cuestión de moral ni de religión ni de nada, que yo tenga el derecho a casarme con la persona que quiero mientras que otra persona no pueda por su orientación sexual", explica.

Joshua ha creado la campaña 'Say I Do Down Under', junto a la organización por los derechos de los homosexuales 'Australians 4 Equality' con el objetivo de presionar al estado de cara a futuros cambios legislativos, un movimiento que presentó este fin de semana -con gran difusión a través de las redes sociales- luciendo una camiseta con el citado eslogan y acompañado de su prometida y la cantante Dolly Parton.

La también australiana Margot Robbie -de origen australiano- también apareció hace unos días en el programa 'Saturday Night Light' luciendo la misma camiseta para apoyar la campaña.

En septiembre el primer ministro Malcolm Turnbull pedía al Parlamento -que aún tiene que dar el visto bueno para que se lleve a cabo- aprobar un proyecto de ley que permita celebrar un plebiscito el próximo 11 de febrero de 2017 para que los australianos decidan sobre si legalizar o no el matrimonio homosexual en el país.

