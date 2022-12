Kylie Jenner reconoce haberse aumentado los labios con infiltraciones

La joven Kylie Jenner ha reconocido por fin que el verdadero secreto de sus voluptuosos labios no es su habilidad a la hora de perfilárselos, sino las infiltraciones temporales que se ha realizado para aumentar su volumen.

"Me he hecho infiltraciones temporales. Siempre ha sido una de mis inseguridades y es lo que quería hacer", admite Kylie en un adelanto promocional del próximo episodio del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians', donde insistió en que nunca ha mentido sobre su paso por el quirófano: "Todo el mundo nos analiza hasta la saciedad. Quiero reconocer lo de mis labios, pero lo cierto es que la gente siempre se apresura a juzgarme en todo. Así que, sí, puede que haya evitado decir la verdad, pero nunca he mentido".

Kylie, que hasta ahora había atribuido el sospechoso aumento de volumen de sus labios a una técnica de maquillaje que implicaba el uso de "seis colores distintos", ha decidido dar este paso animada por su hermana mayor Khloé Kardashian, quien le ha aconsejado revelar la verdad para evitar ser tildada de mentirosa.

"Kylie decidió aumentarse los labios y no creo que haya nada malo en ello. Pero creo que si haces algo tienes que estar dispuesta a lidiar con ello. Si evitas la pregunta en cuestión, vas a quedar como una mentirosa", matiza Khloé en otro vídeo promocional.