Kylie Jenner cree en los extraterrestres

La guapa Kylie Jenner, de 17 años y hermanastra de la famosa Kim Kardashian, está convencida de que existe vida en otros planetas. Tanto es su interés, que admite estar algo obsesionada con la idea de que otros seres habiten el espacio.

"He estado en Area 51 y he hablado con gente que dice haber sido abducida. Estoy muy interesada en los extraterrestres, pero me asustan porque creo al 100% en ellos", aseguró a la revista Cosmopolitan.

Publicidad

A la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' le gusta enfrentar sus temores, porque es lo que su padre le enseñó a hacer desde muy pequeña.

"Él siempre nos ha dicho que hagamos cosas que nos den miedo. Así que siempre trato de encontrar cosas nuevas, a las que tema", afirmó.

Pero por mucho que le gusten los retos, Kylie -quien podría estar saliendo con el rapero Tyga- no se ve como una cantante, un mundo que le gustaría probar aunque fuera solo a través de clases de canto.

"Eso es un rumor. Sería gracioso recibir clases de canto. Pero si alguna vez lo hago será por pura diversión, luego ya tendré tiempo para ver si sirvió para algo. Mis hermanas y mi madre son adictas al trabajo, ver todo su éxito es una gran motivación", concluyó.