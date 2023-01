Kylie Jenner confiesa que no le gusta maquillarse ni estar arreglada

La joven Kylie Jenner tiene un círculo muy reducido de allegados porque en el pasado algunas personas intentaron acercarse a ella y ganarse su amistad solo para aprovecharse de su fama, algo que la afectó profundamente.

"Antes siempre sentía que la gente no era mi amiga por las razones correctas, y muchas personas me decían: 'Sabes que solo son tus amigos porque eres famosa, ¿verdad?', u otras cosas por el estilo. He tenido problemas con mis amistades a lo largo de los años. Eso me pasó factura, y ahora solo tengo dos buenos amigos de verdad que son las personas con las que me gusta quedar. Tengo un círculo muy reducido, pero es algo que ya no me afecta. No me molesta que sea así", confiesa Kylie en la revista Interview.

Publicidad

La imagen que la pequeña del televisivo clan Kardashian ofrece en sus redes sociales no se corresponde con cómo es en realidad, ya que lejos de las cámaras no le interesan ni los coches caros ni ir muy maquillada cada día de su vida.

"Hay un lado de mí que la gente no conoce. No soy yo misma en Instagram o en Snapchat. Esa no soy yo, ahí soy más llamativa porque me parece que eso es lo que la gente quiere ver, así que es lo que siempre he hecho, y no voy a parar ahora. La gente quiere ver mis coches y mis bolsos. A todo el mundo le gusta la moda. Pero yo no soy así. En realidad odio llevar maquillaje. Últimamente es algo que ya no me interesa. Me parece que soy demasiado joven para ir siempre tan maquillada. Además, es malo para la piel, pero siempre estoy haciendo sesiones fotográficas o apareciendo en alfombras rojas, y obviamente en esos momentos quiero tener buen aspecto".

Por: Bang Showbiz