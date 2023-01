Kristen Wiig recibió de niña la visita de la policía por hacer bromas telefónicas

La actriz Kristen Wiig recordó cómo siendo niña solía hacer bromas telefónicas a una compañera, pero dejó de hacerlo cuando recibió la visita de la policía, quien le pidió que dejara de molestar a la otra niña.

"Hacía bromas telefónicas y una vez la policía vino a casa a verme por hacer eso. Como habíamos llamado mucho a una persona, sabían que éramos nosotras. Su nombre era Jen", explicó Kristen en el programa Jimmy Kimmel Live!, para después explicar por qué lo hacía:

"Los niños hacen eso. La llamábamos y decíamos tonterías. Era obvio que éramos nosotras. Los policías nos dijeron: 'Sus padres nos han llamado y quieren que dejéis de hacer eso'. Y yo decía: 'Yo no he sido'. Luego las llamadas pararon".

La actriz de 42 años reveló también un truco que usaba cuando era adolescente para poder volver más tarde a casa.

"Hacía una cosa que no sé si contarlo porque los niños en casa lo van a oír, y lo harán y sus padres me culparán. Cuando salía con mis amigos y me quedaba más tarde de la hora que me habían dicho mis padres llamaba a mi casa y cuando mi madre cogía el teléfono yo decía: 'Oh, gracias mamá. Ya cojo yo'. Y ella decía: '¿Estás en casa? Y yo decía: 'Sí, sigo aquí'".