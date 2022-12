Kristen Stewart prefiere no hablar sobre su orientación sexual

A la que fuera novia del vampiro Robert Pattinson, y que ahora se relaciona con Alicia Cargile, no le gusta dar cuenta de su vida privada, ya que cree que cosas como sus intereses sexuales no son relevantes para el devenir de su carrera profesional.

"Si sientes que realmente quieres definirte y tienes la habilidad de articular esos parámetros que te definen, entonces hazlo. Pero yo soy actriz. Vivo en la jodi** ambigüedad de esta vida, y me encanta. No creo que fuera fiel a mí misma diciendo: 'Voy a salir del armario'. No, yo hago un trabajo. Hasta que decida que voy a montar una fundación o que tengo ya cierta perspectiva o alguna opinión que crea que la gente deba escuchar, no lo haré", asegura Kristen Stewart en la revista Nylon.

La actriz de 25 años cree que definir la sexualidad de la gente se convertirá en algo innecesario con el paso del tiempo.

"Pienso que en tres o cuatro años habrá mucha más gente que no crea que sea necesario saber si eres gay o hetero. Que diga: sé lo que quieras ser".

Kristen lo que quiere en ocasiones es ser transparente y no estar sometida al escrutinio que padece ahora, algo que sus compañeros de más edad parecen no entender.

"Es gracioso cuando actores mayores te dicen que sonrías. Yo pienso: 'No tienes ni idea de lo que estás hablando, pero gracias'. Ha tenido que ser increíble cuando no había internet", añade en la misma publicación.