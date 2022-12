Kristen Stewart estaría 'interesada' en protagonizar otra entrega de 'Crepúsculo'

La actriz Kristen Stewart es consciente de que saltó a la fama gracias a la trilogía 'Crepúsculo', por lo que no le importaría retomar su personaje de Bella Swan, aunque tampoco pierde demasiado tiempo pensando en el asunto.

"Estaba genuina y fuertemente arraigada a la saga, pero no como si se tratara de una obligación. Incluso después de la primera película, que se rodó independientemente de las demás, esa sensación duró mucho tiempo. Es difícil resumir un periodo de cinco años en unas pocas frases, pero me encantó hacerlo. Esto no significa que quiera seguir haciéndolo, ¿pero si otra gente quiere? Claro, seguro. Siendo honesta: estaría interesada. Supongo que me fascinaría la idea, pero no me afectaría emocionalmente de una manera u otra", revela la cantante al portal Uproxx.

Aunque no hay planes oficiales para continuar la famosa saga, de realizarse una nueva cinta Bill Condon -director de las dos últimas entregas, 'Amanecer: Parte 1 y 2'- estaría sin duda encantado de volver a trabajar con Kristen porque admira profundamente su capacidad para interpretar "todo tipo de emociones".

"Yo ya era fan de Kristen antes de 'Amanecer' y me ha encantado trabajar con ella. Es increíblemente inteligente y se compromete a fondo. Fue capaz de interpretar una amplia gama de emociones en tan solo una película, desde los nervios previos a una boda hasta la agonía de la muerte e incluso un orgasmo vampírico. Me refiero a que si eres capaz de sacar adelante todo eso, entonces puedes hacer cualquier cosa", señalaba el director en una entrevista a Vanity Fair.