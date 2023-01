Kris y Caitlyn Jenner obligaron a sus hijas a elegir bandos tras su divorcio

Las estrellas televisivas Kris y Caitlyn Jenner obligaron a sus dos hijas, Kendall y Kylie, a elegir entre ambas después de oficializar su divorcio el pasado mes de marzo, tras lo cual Caitlyn anunció públicamente su decisión de someterse a un cambio de sexo.

"Papá y mamá hicieron que Kylie y yo eligiéramos bandos", explica la joven Kendall en un adelanto promocional del programa 'Keeping Up with the Kardashians'.

La relación entre el exmatrimonio empeoró rápidamente tras su separación, especialmente después de que Kris leyera la entrevista que Caitlyn dio a la revista Vanity Fair para presentarse al mundo como mujer, en la que le acusaba de hacerle bullying durante los 24 años que duró su matrimonio.

"El resumen general es que soy una mi*rda de persona que era mala con él. Puede irse a la mi*rda. Sinceramente, desearía no haber conocido nunca a ese hombre", afirmaba dolida Kris ante las cámaras de su reality.

A Kim y Khloé tampoco les hizo ninguna gracia que su padrastro criticara públicamente a su madre, a pesar de que ellas le apoyaron en todo momento durante su transición.

"Lo único de lo que sabe hablar Caitlyn es de lo mal que le trató mi madre y de lo horrible que es, y de todas esas cosas tan desconsideradas, cuando no hay ninguna razón para que se meta con mi madre", afirmó Kim.

"No desacredites a los hijos que ustedes mismos metieron en todo esto. Nosotros no creemos en atacar a nadie, no atacamos a nuestros padres. Solo esperamos que ella, Caitlyn, haga lo mismo", añadió Khloé.

Por: Bang Showbiz