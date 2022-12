Kris Jenner y Melanie Griffith se hacen un selfi con el dalái lama

La madre del clan Kardashian Kris Jenner (59) y su amiga la actriz Melanie Griffith (57) fueron invitadas el pasado domingo a la celebración del 80 cumpleaños del dalái lama en California, una invitación que les hizo sentirse "bendecidas" por poder estar presentes en esa ocasión tan especial.

"Una mañana increíble con @melanie_griffith57 conociendo a su santidad el dalái lama... #BFF's #fueradelalistadecosaspendientes #bendecida", escribía la protagonista de 'Keeping Out with the Kardashians' en su cuenta de Instagram junto a una foto de las dos amigas.

Tras esto colgó otra foto del dalái lama únicamente y escribió:

"Su santidad el dalái lama... Un increíble honor habernos sentado contigo esta mañana #bendecida#agradecidadecorazón".

A pesar de la popularidad de los selfis en su familia, Kris decidió no pedir un posado al líder tibetano, sino que en lugar de eso le tomó una foto de espaldas. Y escribió: "Creo que @melanie_griffith57 está un poco nerviosa por conocer a su santidad el dalái lama... #datelavueltaymiradetrastuyo #granmañana #Melanie Griffith".

Otra artista famosa a la que se ha relacionado recientemente con el líder espiritual es Nicole Scherzinger, la cantante no pudo acudir a una reunión con el dalái lama debido a su apretada agenda.

"Siempre llego tarde y siempre me pierdo las cosas más importantes. Hace poco debía reunirme con el dalái lama en Los Ángeles, nos íbamos a sentar cara a cara y a tener una conversación, después descubrí que te daba una bufanda especial cuando quedas con él, pero me lo perdí", comentaba la exintegrante de Pussycat Dolls al MailOnline.

