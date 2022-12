Kris Jenner: 'Toda la familia apoya a Bruce en su transición a mujer'

Kris Jenner, madre del prolífico clan Kardashian, ha sido esta vez la encargada de contar al mundo que toda la familia es una piña en su apoyo incondicional a Bruce, su exmarido y padre de sus hijas Kylie y Kendall, quien decidió comenzar hace unos meses un cambio de sexo.

"La familia está muy bien. Y Bruce también. Todo el mundo le está apoyando. Yo estoy bien. Estoy muy feliz por él", contó a Us Weekly.

Kim Kardashian, por su parte, aseguró recientemente que su familia está "emocionada" con la nueva fase de su padre.

"Mi madre lo lleva muy bien. Todos estamos emocionados. Estuve con Bruce ayer y estuvimos comentando qué momento tan emocionante de su vida es este. Y todos, incluida mi madre, están encantados de que pueda ser él mismo y de que sea feliz", comentó Kim a Extra.

La reacción de la familia al enterarse de los deseos del exdeportista se verá en 'Keeping Up with the Kardashians: About Bruce', un especial de dos partes que su productor, Ryan Seacrest, tachó hace unos días de "imprescindible".

"Lo he vuelto a ver y creo que es algo muy emotivo y convincente. Tenemos un especial de dos partes donde Bruce habla con su familia de todo, lo que es algo muy emotivo y muy crudo. Tienen por delante un par de horas de televisión muy fuerte", contaba Seacrest a Us Weekly.