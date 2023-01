Kris Jenner sigue tratando de asumir el cambio de género de Caitlyn Jenner

Aunque la culminación del cambio de género al que se sometió su expareja Caitlyn Jenner (66) -conocida como Bruce durante su matrimonio- ocurrió hace casi un año, la popular Kris Jenner (60) aún está tratando de asumir la transformación a la que se ha sometido la exdeportista, una situación que en principio intentó tomarse de la mejor manera posible para que no afectara a sus hijas Kendall y Kylie Jenner.

"Simplemente tenía que dejarlo pasar. Y tratar de ser tolerante. [A través de] la oración. Dios. Simplemente tratando de entender. Lleva su tiempo. Pero el tiempo es la mejor cura. Y tenemos dos hijas. Es importante para mis hijas ver a nuestra familia fuerte y unida", cuenta en la edición estadounidense de la revista Harper's Bazaar.

Además Kris desconocía en qué consistía ser transgénero hasta que Caitlyn no llevó a cabo el proceso, por lo que tuvo que esforzarse por aprender del tema.

"Nunca había pensado sobre ello antes. Y nunca había conocido a nadie que fuera transgénero. Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra. Porque existe transgénero y transexual... No sabía mucho acerca de ello. Así que me tuve que informar mucho", comenta.

Por otro lado, Kris ha querido destacar también en la publicación lo mucho que admira a Kanye West, marido de su hija Kim Kardashian y padre de North (2 años) y Saint (2 meses).

"No podría estar más orgullosa. Una cosa que la gente no se da cuenta acerca de él es que no solo tiene mucho talento sino que es un genio. Y cuando está aquí, está muy presente. Es el mejor padre y el mejor marido. Kim es muy afortunada de tenerle".

