Kris Jenner se sometió a una operación en el dedo de la mano derecha

La operación podría suponer un problema para Kris, que se ocupa de manejar las carreras de sus famosas hijas, a la hora de trabajar, ya que ahora no puede enviar mensajes de texto o escribir correos electrónicos con soltura, según apunta el portal TMZ.

Además, Kris también lo tendrá muy complicado durante una temporada para cocinar, algo que le molesta enormemente porque tenía muchas ganas de probar las recetas del nuevo libro de cocina de la modelo Chrissy Teigen.

"Llevo esperando muy emocionada a que se publique el fabuloso libro de cocina de Chrissy Teigen y, por supuesto, justo el día que recibo el mío tengo que operarme la mano, así que ahora no puedo cocinar. Relajaos los que me criticáis, llevo cocinando 50 años y soy bastante buena. Me muero de ganas de leer este libro y aprender nuevas recetas", escribió Kris en su Instagram.