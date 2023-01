Kris Jenner se siente feliz de saber que no puede tener más hijos

En el último episodio emitido del programa 'Keeping Up with the Kardashians', la estrella televisiva Kris Jenner (60) -que es madre de cinco hijas y un hijo, y abuela de cinco nietos- confiesa el temor que le produce la idea de quedarse embarazada de nuevo después de que una de sus amigas le preguntara si estaba manteniendo relaciones sexuales con protección con su actual pareja, Corey Gamble.

"He ido a comer con unas amigas, y cuando saqué unos tampones del bolso todas se quedaron muy sorprendidas", le explica Kris a su hija Kourtney ante las cámaras del reality familiar.

Publicidad

Kris todavía tiene el periodo debido a la crema con estrógenos que utiliza de forma habitual, por lo que la conversación que mantuvo con sus amigas le hizo plantearse si podría estar o no embarazada.

"¿Por qué demonios iba a utilizar anticonceptivos con 60 años? Una de mis amigas me dijo: 'Porque todavía puedes quedarte embarazada'. No creo que pueda quedarme embarazada. Y si lo estuviera, no tengo ni idea de lo que haría", aseguró Kris.

Ver: ¿Caitlyn y Kris Jenner de mejores amigas? Esto y más en 90 segundos

Ante esto, Kris llamó a su ginecólogo, que le aseguró que a su edad no existía ninguna posibilidad de que pudiera ser madre de nuevo.

Publicidad

"Jamás pensé que me sentiría tan feliz de escuchar las palabras: 'No, no puedes quedarte embarazada'", reconoce Kris tras escuchar la opinión del especialista.

El pasado mes de octubre, Kris reveló en uno de los episodios del reality que estaba "exhausta" debido a su ajetreada vida sexual.

Publicidad

"Me he dado cuenta de que no quiero volver a casarme. Pero me divierto mucho con Corey, de verdad, y me encanta estar con él", explicaba Kris a su hija Khloé.

Por: Bang Showbiz