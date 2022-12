Kris Jenner quedó destrozada al ver la cinta erótica de Kim Kardashian

La estrella televisiva Kris Jenner no pudo contener las lágrimas cuando salió a la luz en 2007 una cinta de explícito contenido sexual protagonizada por su hija Kim Kardashian y su por entonces pareja, el rapero Ray J.

"Lloré hasta quedarme dormida. Creo que nadie está preparado para algo así y mucho menos si se trata de tu hija. Me recluí en una habitación durante varios días para llorar, hasta que un día me dije: 'Olvídate de una jod*** vez de esto porque tienes que estar al lado de tus hijos y tu familia, tienes que ser un ejemplo para ellos y enseñarles cómo sobrellevar esto", confesó la madre de Kim durante una entrevista con la humorista Joan Rivers en el programa televisivo 'In Bed With Joan'.

Aunque inicialmente Kim -actualmente comprometida con el rapero Kanye West y madre de la pequeña North- demandó a la compañía de contenido para adultos Vivid Entertainment por lanzar al mercado el DVD 'Kim K Superstar' sin su consentimiento, finalmente resolvió el asunto fuera de los tribunales por 5 millones de dólares (3,7 millones de euros).

Debido a la repercusión que adquirió la citada cinta, la popularidad de Kim comenzó a crecer como la espuma y pronto se metió de lleno en la preparación del reality 'Keeping Up with the Kardashians' junto al resto de su familia en el canal E!

Kris Jenner es consciente de que el éxito de sus hijas -Kim, Khloé y Kourtney- se debe, en gran medida, a su esfuerzo como madre y mánager personal, labor por la que asegura cobrar menos del 50 por ciento de las ganancias de sus tres representadas, tasa establecida por la mayoría de los representantes de Hollywood.

"Le dije a las chicas: 'Me encanta lo que hago y pienso que tengo mucho que ofrecer. Creo que soy buena en mi trabajo, pero tengo claro que nunca me llevaré nada [de dinero] que no sea mío", reveló orgullosa.

Por: Bang Showbiz