Kris Jenner encarga comida a un famoso chef para cuidar su figura

La estrella de la televisión estadounidense Kris Jenner se apoya en la comida del chef Rocco DiSpirito para mantener a raya su peso con la ayuda de sus comidas precocinadas.

"Envío comida a California para ella todos los días. Sigue mi dieta desde julio. Vive una vida sana", declaró Rocco al portal E! Online.

Sin embargo, el experto en comida sana asegura que Kris (58) no está interesada en perder kilos sino en mantenerse en forma.

"Con ella se trata de mantener [su peso], porque está fantástica, no necesita perder peso", añadió el cocinero.

Rocco reveló también que la comida favorita del yerno de Kris, el rapero Kanye West, es la lasaña; plato al que no parece poder resistirse.

"No he cocinado directamente para él, pero vive ahí, por lo que ha comido muchas cosas mías. Parece que le encanta la lasaña. Eso es lo que Kris me ha contado. Come mucho. Le gusta la buena comida y sabe de ello. Tiene altos estándares", explicó.