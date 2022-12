Kris Humphries no está interesado en las últimas fotos de Kim Kardashian

El jugador de baloncesto Kris Humphries parece haber pasado página tras su matrimonio de 72 días con Kim Kardashian en 2011 y, ya totalmente centrado en su vida deportiva, no presta atención a lo que ocurra fuera de ella, ni aunque la protagonista sea su ex ni aunque salga desnuda en una revista.

"No presto atención a las cosas que nada tienen que ver con mi mundo. Muchas veces no me entero de lo que está pasando", declaró al programa 'The Fan' de la emisora estadounidense 106.7.

El deportista contrajo matrimonio con Kim en agosto de 2011 y tanto las preparaciones como la ceremonia se retransmitieron en un especial televisivo de dos partes que E! emitió el mes de octubre, semanas antes de que Kim solicitara el divorcio.

Kris respondió a la petición solicitando a su vez la anulación o un decreto de separación legal en lugar del divorcio, en base a un posible fraude, tras asegurar que su boda fue utilizada como una estrategia publicitaria para promocionar la marca familiar Kardashian.

Sin embargo, no fue hasta junio de 2013 cuando la expareja firmó por fin el acuerdo de divorcio. Desde entonces, Kris ha centrado todos sus esfuerzos en su carrera dejando a un lado todo lo que no formara parte de ella.

"Siempre he sido un chico dedicado ante todo al baloncesto, y con éxito. Para mí, solo existe el baloncesto, y ahí está todo mi mundo. Especialmente ahora", añadió.