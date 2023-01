Kourtney Kardashian y Caitlyn interrumpen una cita de Kylie Jenner con Tyga

La mediática Kylie Jenner disfrutaba de una cena con su novio Tyga en el restaurante Nobu, en Malibú, cuando aparecieron en el local su padre -Caitlyn Jenner tras su cambio de sexo- y su hermanastra Kourtney Kardashian.

"¿Cómo ha podido ser que Caitlyn, Kourtney y yo acabemos juntos en el mismo restaurante esta noche? Ventajas de tener una gran familia", escribió Kylie en Instagram junto a una foto de ella con Caitlyn.

Publicidad

La relación padre e hija parece atravesar un buen momento, a pesar de lo duro que ha sido para la joven de 18 años la decisión de Bruce de cambiar de género.

"Kylie es la que más nos preocupa. Está resultándole muy duro sobrellevar esto. Hago todo lo que puedo por estar en contacto pero ella no quiere hablar de ello. Me ha estado evitando últimamente", contaba Caitlyn en un episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' emitido en mayo.

Ya antes de su primer encuentro, Kylie reconoció estar un poco "incómoda".

"Quiero verla. Será un poco incómodo al principio pero creo que las dos estamos preparadas", admitía la joven en el reality sobre Caitlyn Jenner, 'I Am Cait'.

Publicidad

Por: Bang Showbiz