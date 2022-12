Kourtney Kardashian vive su embarazo más difícil

La estrella televisiva Kourtney Kardashian está viviendo su embarazo más difícil hasta la fecha debido a las constantes náuseas que todavía padece pese a encontrarse en el tercer trimestre de gestación del que será su tercer hijo junto a su pareja Scott Disick -padre de Mason (4) y Penelope (2)-, una niña que nacerá el próximo mes.

"Durante mis dos primeros embarazos tenía tantas náuseas que solo podía comer pan tostado o la típica comida de dieta blanda, nada de proteína. Pero se me pasaba después del primer trimestre. Durante este embarazo sigo teniendo náuseas incluso ahora si paso demasiado tiempo sin comer, y eso no me había sucedido antes", aseguró Kourtney a la revista Fit Pregnancy.

Publicidad

Pero las incómodas náuseas no han impedido que la futura mamá disfrute a fondo de las últimas semanas de embarazo celebrando dos baby shower, en las que ha aprovechado para lucir figura.

"Me encanta estar embarazada. En esta ocasión estoy más cansada que otras veces. Creo que es porque no paro y siempre estoy de un lado para otro trabajando en cosas nuevas. Pero me siento bien con mi aspecto. Considero que el cuerpo de una embarazada es muy hermoso y un recordatorio increíble de lo que el cuerpo de una mujer puede hacer", añadió.