Kourtney Kardashian no está lista para buscar de nuevo pareja

La estrella televisiva Kourtney Kardashian no se siente preparada para intentar conocer a nuevas personas tras concluir su relación con el padre de sus tres hijos, Scott Disick, el pasado verano tras casi una década juntos, algo que preocupa considerablemente a su madre, Kris Jenner.

"Simplemente te estoy diciendo que deberías intentar mantener una actitud abierta. Estaría bien que alguna vez tuvieras una cita", le comentó Kris a su hija mayor en un arranque de sinceridad ante las cámaras del reality 'Keeping Up with the Kardashians', a lo que ella respondió: "No soy una persona a la que le guste tener citas. Salí un poco con algunas personas antes de conocer a Scott y no era algo para mí. Acabo de salir de una relación de nueve años. Creo que lo último que necesito ahora es tener a alguien en mi vida".

Kourtney -madre de Mason (6), Penelope (3) y Reign (1)- tampoco se plantea la posibilidad de darle una nueva oportunidad a su expareja, que recientemente abandonó la clínica de rehabilitación donde estaba ingresado, porque estaría cansada de llevarse una decepción cada vez que él le promete que abandonará de una vez por todas su estilo de vida desenfrenado.

"Siempre pasa lo mismo. Vuelve a casa y se comporta muy bien durante unos tres meses y luego sale de la ciudad y se pone peor que nunca. Es como si tuviera dos personalidades diferentes, eso es lo más duro. Es como si quisiera tenerlo todo. Dice que quiere recuperar a su familia, o lo que sea. Y yo le digo: 'Vale, ¿qué vas a hacer para intentar cambiar tu vida?'. Tendrían que suceder muchas cosas para que pudiera regresar al buen camino", explicaba Kourtney en el programa de telerrealidad familiar.

