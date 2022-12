Kit Harington necesitará acudir a terapia tras el final de 'Juego de Tronos'

El actor Kit Harington (28) -famoso por interpretar a Jon Nieve en la famosa serie 'Juego de Tronos'- está convencido de que necesitará recurrir a terapia para superar el final de la ficción televisiva.

"El bajón va a ser inmenso. Probablemente tendré que ir a terapia", aseguró el intérprete a la revista Empire.

Lo que no echará de menos Kit será su melena negra, uno de los rasgos más característicos de su personaje que le impide cortarse el pelo durante buena parte del año y le pone muy difícil participar en cualquier otro proyecto entre los rodajes de cada temporada de la serie.

"Puedes cortarte el pelo al principio del año y le dará tiempo a volver a crecer. Pero es complicado interpretar otro papel cerca de las fechas de 'Juego de Tronos'", reconoció.

Los planes de Kit una vez concluya la serie pasan por concentrarse en el cine y en papeles alejados de su registro habitual.

"La serie ha sido mi vida estos últimos años. Con suerte, cuando termine, podré hacer todo lo que quiera. Mis intenciones iniciales eran hacer de todo, pero ahora no quiero hacer cosas que no me pongan a prueba", añadió.