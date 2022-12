Kings of Leon aconseja a One Direction

Los cinco vocalistas de One Direction no dejan de recibir útiles consejos de artistas más experimentados para gestionar mejor los entresijos de su vida pública, ya que ahora la exitosa banda de rock Kings of Leon ha salido a la palestra para recomendarles que extremen las precauciones cuando quieran disfrutar de un momento de intimidad con sus acompañantes.

"Si vais con una chica a la habitación de un hotel, confiscadle el teléfono móvil antes que nada y selladlo en una caja de seguridad. Eso os evitará muchos problemas en el futuro, ya que a día de hoy no hay teléfono que no tenga cámara de fotos", aseguró Nathan Followill -batería del grupo estadounidense- al diario The Sun para ayudar a los ídolos adolescentes a evitar embarazosas filtraciones de fotos como la que Justin Bieber sufrió recientemente en Brasil.

Además de erigirse como improvisados hermanos mayores, los miembros de Kings of Leon han querido animar a los cantantes británicos a seguir adelante con el efectivo estilo pop que ha enamorado a millones de adolescentes, ya que en su opinión no tendría sentido que ahora trataran de convertirse en el tipo de artistas que no son.

"Habéis llegado a lo más alto haciendo música pop y tenéis una base de fans muy consolidada. No intentéis renovaros ahora haciendo el tipo de música con el que no estáis identificados, ya que eso os restaría originalidad", les recomendó Caleb Followill, el vocalista de la formación.

La peculiar amistad que parece unir a One Direction y a Kings of Leon también ha generado algunos problemas a los famosos roqueros desde que Harry Styles comenzara a seguir sus pasos en Twitter. Tanto es así, que Nathan Followill no duda en quejarse abiertamente del acoso virtual al que se ha visto sometido por las fanáticas admiradoras del grupo juvenil.

"Creo que conseguí 20 000 seguidores más cuando Harry empezó a seguir mi perfil de Twitter. Todas las chicas me mandan mensajes para que las ponga en contacto con él", aseguró al mismo medio.

Por: Bang Showbiz