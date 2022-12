Kimberly Stewart se arrepiente de su tatuaje íntimo

La hija de Rod Stewart, Kimberly Stewart (35), reconoce que preferiría no haberse hecho cuando era joven un tatuaje junto a su vagina.

"Todos mis amigos se estaban haciendo tatuajes y no recuerdo bien por qué decidí hacerme ese tatuaje en concreto, pero por alguna razón, es el que me hice. No me arrepiento de ninguno de mis tatuajes, pero no quiero seguir teniendo ninguno en esa zona específica. El resto tiene algún significado para mí. Tengo como cinco o seis y todos representan un periodo de mi vida del que no me arrepiento, simplemente me recuerdan ese periodo. Pero esa es una zona en la que ya no quiero nada. No necesito eso junto a la vagina", explica Kimberly en news.com.au.

Es evidente que Kimberly tiene ahora las cosas claras, como cuando decidió que su hija Delilah (3) no participara en el reality 'Stewarts & Hamiltons'.

"Muestro todos los aspectos de mi vida, casi todo... pero mi hija no aparece en el programa. Esa fue una decisión que tomé porque sentí que ella tenía que crecer en un ambiente normal, o lo más normal posible en esta ciudad y en esta familia, y que debía mantener su privacidad. Esa fue mi única condición".