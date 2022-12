Kim Kardashian y Kanye West 'trabajan duro a diario' para concebir otro hijo

El rapero Kanye West se está esforzando al máximo para poder darle lo antes posible un hermanito o hermanita a su hija North -apodada cariñosamente Nori-, fruto de su relación con Kim Kardashian.

"Oh, estoy practicando muy duro. Lo intentamos tantas veces al día como podemos. Nori, lo hago por ti. Necesitas un hermano", explicó divertido Kanye en el programa de Zane Lowe de BBC Radio 1.

Publicidad

La mujer del rapero tampoco ha ocultado su deseo de repetir experiencia en la maternidad en breve, para lo que habría decidido recurrir incluso a la ayuda divina.

"Hemos estado intentando tener otro bebé muy en serio. ¡Estamos deseando tener más niños! Rezo por ello. Ahora mismo no estoy embarazada, que yo sepa, pero no, no lo estoy. Ojalá lo estuviera. He engordado casi 7 kilos, pero no estoy embarazada", contaba recientemente Kim a People.

A pesar de la determinación con que están intentando concebir un hermano para North, la pareja trata de asegurarse de que su vida amorosa no se resienta por culpa de la excesiva planificación añadiendo algo de "pasión" en el dormitorio.

"Ellos no hacen que parezca una tarea. Siguen innovando en su vida sexual para hacerla lo más divertida posible. Sus egos no permitirían que fuera de otra forma", revelaba una fuente a Hollywood Life.

Publicidad

CON BANG SHOWBIZ