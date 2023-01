Kim Kardashian y Kanye West siguen sin nombre para su bebé

Pese a que uno de los conocidos talentos de Kanye West es su creatividad, parece que le está costando ponerla en uso para encontrar el nombre del que será su segundo hijo junto a Kim Kardashian, según informa TMZ. Y aunque muchos apostaban por South o East como nombre del bebé que nacerá en las próximas semanas, la popular pareja los ha descartado totalmente.

"No creo que elijamos otra dirección. No será South, cada vez que alguien sugiere South me da algo", dijo Kim en septiembre a Ellen DeGeneres.

Sin embargo el nombre de Easton sí que contaría con la aprobación de la estrella de realities.

"Me gusta el nombre de Easton. Easton West. No creo que a mi marido le gusta ese nombre, pero a mí me gusta", añadía.

Ya sea por estas palabras de Kim o simplemente por lo atractivo del apelativo, las casas de apuestas tienen a Easton como nombre favorito para ser el elegido finalmente por el matrimonio. Habrá que esperar para ver si aciertan.