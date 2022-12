Kim Kardashian y Kanye West se pelean en Navidad

La mediática pareja afronta la llegada del período navideño sumida en una agria disputa doméstica, ya que ninguno de los dos está dispuesto a complacer al otro plegándose a sus deseos sobre el destino de sus vacaciones invernales.



Mientras que Kanye West esperaba disfrutar de una apacible Navidad en su casa de Nueva York en compañía de su prometida y su hija North, Kim Kardashian no es capaz de concebir estas festividades sin trasladarse a Los Ángeles para reunirse con el resto de su familia.



"Kim y Kanye llevan varias semanas discutiendo acaloradamente sobre las vacaciones de Navidad, porque no son capaces de ponerse de acuerdo sobre el lugar en el que deberían pasar las fiestas. Kim asumía que a Kanye le parecería bien volar hasta Los Ángeles para estar con el resto de los Kardashian, pero la verdad es que este año Kanye tiene otro tipo de planes. Quiere disfrutar de la primera Navidad de North en la intimidad de su casa neoyorquina, solo con Kim y su adorada hija", reveló una fuente a la revista heat.



Aunque la estrella televisiva siempre se ha destacado por la estrecha relación que mantiene con su madre y sus hermanos -con quienes protagoniza el programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians-, su prometido habría intentado evitar desde el inicio de su relación que su nombre se asociara en exceso con el apellido Kardashian. Al considerarse a sí mismo como todo un "genio artístico", el controvertido músico está convencido de que su vínculo con la famosa familia deteriora el valor de su trabajo a ojos de la opinión pública.



"Kanye nunca quiso aparecer en el programa porque creía que era muy perjudicial para su imagen. Él es un genio artístico y uno de los raperos más prestigiosos de su generación, por lo que no quiere verse inmerso en un espectáculo televisivo que ha sido criticado por su frivolidad. Desde el principio, Kanye ha tratado de alejar a Kim de los planes de su familia y ahora quiere que su figura se relacione más con él que con el apellido Kardashian. El primer paso para ello es consolidar sus propias tradiciones navideñas como pareja", añadió el mismo informante.



"Kanye es consciente de que no habría ningún problema si alquilan un avión privado para regresar a Nueva York después del día de Navidad, pero lo que realmente quiere con su actitud hostil es sentar un precedente de cara al futuro", concluyó.

CONTENIDO RELACIONADO