Kim Kardashian usa ropa más atrevida después de ser madre

La televisiva Kim Kardashian nunca se ha caracterizado precisamente por vestir de una manera discreta, pero desde que se convirtiera en madre de North junto al rapero Kanye West en junio del año pasado ha optado por elegir ropa aún más atrevida que resalte su estupenda figura.

"No creo que tenga que ser ese tipo de madre de aspecto desaliñado, esa no soy yo. Al parecer [vestirse más provocativamente] es lo que normalmente sucede cuando tienes un bebé. Mi aspecto se ha vuelto más insinuante desde que me convertí en madre. Soy más atrevida. Se podría pensar que iba a ser más discreta y que llevaría todo el día sudaderas y zapato plano, pero no me siento bien con esa ropa. Esta es la forma en la que me gusta vestirme", declaró a la revista Grazia.

Publicidad

Uno de los trucos de Kim para potenciar al máximo sus curvas de infarto es adaptar todas las prendas que compra para que se ajusten a su figura como un guante.

"Me gusta vestirme bien y estar presentable para que no parezca que me he dejado. Confecciono toda mi ropa y siempre suelo tener que arreglarla en la parte de la cintura y del trasero para que me sirva, y también subir la cinturilla. Tus prendas necesitan adaptarse a ti. Me visto sexy y simple", añadió.

Pero sus viajes más recientes y todos los cambios que ha vivido su vida en general en los últimos tiempos también han ayudado a moldear el estilo personal de la estrella televisiva.

"He aprendido cosas nuevas y he viajado mucho alrededor del mundo en el último año. Es divertido ver tu evolución personal a medida que experimentas cosas nuevas", concluyó.

Por: Bang Showbiz