Kim Kardashian tiene 15 relaciones sexuales con su marido al día

El médico de la estrella televisiva Kim Kardashian le ha advertido que mantener relaciones sexuales casi 15 veces al día con su marido Kanye West, padre de su hija North West (20 meses), podría disminuir sus posibilidades de quedarse embarazada de nuevo.

"El doctor me ha dicho que le parece que estoy practicando demasiado sexo. Me ha dicho que hacerlo una vez al día puede ser más efectivo... Lo estamos intentando todo", confesó Kim a E! News.

La nueva estrategia de Kim para aumentar su familia consiste en relajarse y dejar a un lado la presión que se había impuesto a sí misma.

"He hecho todo lo que hay que hacer para quedarse embarazada. Existe una lista de cosas que no deberías hacer y yo he cumplido con ella durante ocho o diez meses, y ahora no entiendo por qué no estoy embarazada. A partir de ahora voy a hacer todo lo que me apetezca, y eso incluye teñirme el pelo de rubio platino. Con suerte, puede que me quede embarazada haciéndolo todo mal. He cambiado radicalmente mi táctica. He terminado con eso de pensar las cosas demasiado, por eso me he teñido el pelo", añadió.

A pesar de todo, la mujer de Kanye West no puede evitar sentirse frustrada cuando compara sus problemas para concebir con la facilidad con la que otras mujeres se convierten en madres.

"Hay adolescentes adictas a la metanfetamina que se quedan embarazadas en dos segundos, es una locura. Siempre sucede cuando no quieres quedarte embarazada", se lamentó.

Por: Bang Showbiz