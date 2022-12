Kim Kardashian se preocupó por el estado de ánimo de su madre antes de mostrar su apoyo a Bruce Jenner

La televisiva Kim Kardashian tuvo una larga conversación con su madre, Kris Jenner, después de que su padrastro -quien se separó de Kris en 2013 tras 22 años de matrimonio- compartiera con toda la familia su intención de cambiarse de sexo.

"Bruce les contó todo, cómo estaban las cosas, cuáles eran sus planes de futuro y qué es lo que podían esperar. Todos sabían lo que estaba pasando pero aun así fue traumático escucharlo directamente. Todos se hicieron a la idea muy rápido pero cada uno lo tuvo que procesar a su manera. Kim le preguntó a Kris cómo se sentía. Estuvieron hablando largamente sobre ello. Una vez que Kim estuvo segura de que Kris estaba emocionalmente bien, fue capaz de mostrar su apoyo incondicional a Bruce", cuenta una fuente al nuevo número de la revista People.

Quien tampoco quiso quedarse al margen, y desde un principio mostró todo su apoyo a la decisión tomada por Bruce fue Kanye West, marido de Kim.

"Él está de acuerdo con la decisión. Cree en el 'vive y deja vivir', y se lo ha tomado con normalidad. Él y Kim están intentando mostrar a Bruce su amor y apoyo, aceptándolo completamente", ha añadido la fuente.

Pero no todos reaccionaron bien, Scott Disick, pareja de Kourtney Kardashian, "no reaccionó muy bien" ante la noticia en un primer momento, pero ahora ya se ha hecho a la idea.

"Toda la familia apoya a Bruce pero Scott cree que va a ser un poco raro tener que explicar a los niños lo que ocurre. Son muy pequeños como para entenderlo. Hasta ahora Bruce es para Mason su "abuelito" y no saben cómo le van a decir que desde ahora va a ser su abuela. Penelope está en una edad en la que no recordará a Bruce como hombre y lo mismo ocurrirá con Reign, pero Mason es muy curioso y esto no va a pasarle desapercibido", contó una fuente a RadarOnline.com.