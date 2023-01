Kim Kardashian se enferma en la recta final de su embarazo

La estrella televisiva Kim Kardashian, quien está previsto que dé a luz a su segundo hijo con el rapero Kanye West en las próximas semanas, ha contraído una sinusitis y una gripe que le están haciendo sentirse decaída.

Kim ha publicado una fotografía de su barriga de embarazada en su cuenta de Twitter junto a un emoticono de una carita triste.

"37 semanas x sinusitis x gripe", añadió en el pie de foto.

La experiencia del embarazo está resultando tan poco placentera para Kim como ya sucedió en el caso de su hija North, que nació cinco semanas antes de que su famosa madre saliera de cuentas, debido en gran parte al aumento de peso.

"Vale, hoy he llegado ya a los 23 kilos... y todavía me quedan seis semanas. He tenido que reducir la cantidad de deporte que hago", confesaba en las redes sociales.

Kim ha dejado claro en varias ocasiones en las publicaciones que comparte en su página web que estar embarazada no es una experiencia placentera para ella en ningún sentido: "Voy a ser sincera: para mí, estar embarazada ha sido la peor experiencia de mi vida. No estoy disfrutando de ella y no entiendo cómo puede haber gente que sí lo haga. Puede que sea por culpa de la hinchazón, los dolores de espalda o la p**ada de que tu cuerpo se expanda y no te quede nada bien. Sencillamente no me siento cómoda en mi propio cuerpo. La gente no te cuenta todas estas cosas desagradables que suceden cuando estás embarazada o después. ¿Sabías que básicamente tienes que llevar un pañal durante dos meses tras dar a luz? ¡A mí nadie me lo dijo!".

