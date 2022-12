Kim Kardashian quiere cobrar más que nadie en el reality de su familia

Hace unos días se conoció que Kris Jenner había negociado con E! la renovación del reality de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', por 100 millones de dólares, una cifra con la que no estarían muy contentos los diferentes miembros del clan familiar.

"Kim 'solamente' se llevará 15 millones de dólares (14 millones de euros) y ella cree que debería ser más. Después de todo, es por ella por lo que la gente va a ver el programa", reveló una fuente a la revista heat.

Sus hermanas Khloé, Kendall y Kylie, cobrarán cada una 10 millones de dólares (9 millones de euros), pero tampoco están satisfechas con esa cantidad, especialmente Khloé, expresentadora de 'Factor X' y firme candidata a formar parte del plantel del programa 'Fashion Police'.

La hermana mayor de las Kardashian, Kourtney -madre de tres hijos junto a su marido Scott Disick, Mason (5), Penelope (2) y Reign (2 meses)- cobraría 10 millones de dólares junto a su esposo, lo que ha "enfurecido" a Scott.

"Kourtney y Scott se llevarán 10 millones entre los dos pero eso a él le pone furioso. Dice que es muy poco pues tienen que dividirlo entre su mujer y sus tres hijos", añadió el informante.

No obstante, a pesar de las quejas, ningún miembro de la familia tiene intención de abandonar el reality: "Todo el mundo está echándose las manos a la cabeza pero seamos realistas, no pueden abandonar el programa. Tendrán que firmar en las próximas dos semanas, así que Kris está desesperada por volver a tenerles a todos bajo su mando", explicó.

Por su parte, el rapero Kanye West, marido de Kim, no quedará dentro del contrato, aunque por sus esporádicas apariciones podría cobrar hasta 5 millones de dólares (4.6 millones de euros), mientras que el único hijo de la matriarca, Rob Kardashian, no recibirá nada de dinero si decide no aparecer ante las cámaras, aunque no parece que le "importe mucho" el acuerdo al que se llegue.

Quien mejor ha salido parada en la negociación es la propia Kris, productora ejecutiva de la serie y mánager de sus hijas, quien recibirá 20 millones de dólares (18.6 millones de euros), mientras que su exmarido Bruce Jenner -que se está sometiendo a un cambio de sexo- está negociando un contrato por separado para él y sus hijos Brody, Brandon y su nuera Leah.