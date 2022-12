Kim Kardashian pasó por tres operaciones para volver a quedar en embarazo

"Kim también se operó tres veces para reparar su útero. Las paredes internas estaban tan dañadas que se le dijo que le sería imposible volver a concebir de forma natural", reveló una fuente a la revista People.

Publicidad

Como resultado de las dificultades que ha tenido para quedarse en estado y las complicaciones que sufrió durante el embarazo de North, la pareja se está preparando para un parto complicado cuando llegue su segundo hijo.

"Están preparados. Ha sido un camino largo y están muy agradecidos con los doctores, porque les habían dicho que no podrían tener hijos nunca más", añadió la fuente.

Y mientras el bebé llega, la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' -que también sufrió de preeclampsia, una complicación por la que su presión arterial se elevó peligrosamente cuando estaba embarazada de North- está planeando cuidarse lo máximo posible.

"Está intentando descansar y hacer todo lo posible para no tener preeclampsia otra vez, pero hay probabilidades de que le vuelva a suceder", concluyó el informante.

Publicidad

Por: Bang Showbiz

Notas relacionadas:

Publicidad

- El segundo hijo de Kim Kardashian nacerá en diciembre

Publicidad