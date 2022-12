Kim Kardashian no tiene prisa por recuperar su figura

La estrella de la televisión norteamericana ha puesto a un lado su entrenamiento y su deseo de perder peso de manera inmediata para poder dedicar ese tiempo a su hija North West, nacida el pasado mes de junio.

Ha sido su propia entrenadora personal, la famosa Tracy Anderson, quien ha hecho estas confesiones. "Está pasando mucho tiempo con su bebé. No está preocupada por entrenar ni por nada", contó la deportista a The Cut, del New York Magazine.

Tracy, que conoce bien a su clienta, reconoce que no le sorprende nada lo bien que Kim se ha adaptado a la maternidad.

"Es increíble. Están súper conectadas. Yo sabía que iba a ser una gran mamá ya cuando se ejercitaba conmigo durante el embarazo", afirmó.

En declaraciones pasadas Tracy había dicho que Kim querría perder cuanto antes el exceso de kilos que le había puesto el embarazo, sin embargo, esa opinión cambió una vez nació el bebé.

"Es un periodo muy duro [las semanas después del parto]. Y muchas mujeres creen que se les va a hacer muy cuesta arriba volver a recuperar su figura pero Kim, sorprendentemente, ha tenido la reacción opuesta a otras madres. Ella está encantada con la nueva situación. Está entretenida, se siente bien. Le encanta todo el proceso. Por lo que me contaba durante su embarazo yo pensé que iba a estar muy preocupada [por su peso] tras el nacimiento del bebé pero no es así. Está en las nubes. Tiene ganas de comenzar a entrenar pero al mismo tiempo está muy tranquila al respecto", explicó Tracy.

