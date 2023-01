Kim Kardashian no soporta que su hermana Khloé hable con su exmarido

La estrella televisiva Kim Kardashian está hecha una furia después de enterarse de que su hermana pequeña Khloé sigue en contacto con su exmarido, Lamar Odom, porque la sola idea de que el jugador de baloncesto pueda volver a sus vidas la pone enferma.

"No sé por qué están hablando Khloé y Lamar, pero él le hizo mucho daño. Como hermana mayor soy muy protectora y que ella esté hablando con él por teléfono hace que me den ganas de vomitar", explica Kim en un adelanto del programa 'Keeping Up with the Kardashians'.

En el video promocional del nuevo episodio se puede ver a Khloé hablando por teléfono con su exmarido, aunque la conversación termina abruptamente cuando se da cuenta de que Kim ha entrado en la habitación y está mirándola.

"No lo soporto. El hecho de que cuando a él le apetece hablar y ser amable, tú te pongas como a... flirtear con él", le reprocha Kim a Khloé, a lo que esta responde: "¿Que estoy ligando con él? ¿Solo por responder al teléfono y saludarle?".

En un intento de apaciguar los ánimos, Kim le explica a su hermana que no le molestaría tanto si la persona al otro lado del teléfono fuese el rapero French Montana, uno de los ex de Khloé, en vez de Lamar.

"¿Por qué iban a estar siquiera Lamar y French en la misma categoría?", le pregunta sorprendida Khloé.

La más pequeña de las tres hermanas Kardashian pidió el divorcio de Lamar en diciembre de 2013, aunque no firmaron los papeles para oficiarlizarlo hasta el pasado mes de julio.

Por: Bang Showbiz