Kim Kardashian no está de acuerdo con el documental sobre el cambio de sexo de Bruce Jenner

La estrella televisiva Kim Kardashian y los hijos de su padrastro Bruce Jenner -Brody, Brandon y Burt Jenner- se quedaron impresionados con la reveladora entrevista que concedió el ex atleta olímpico a la presentadora Diane Sawyer el pasado viernes, y aunque están orgullosos de su valentía, temen que Bruce esté poniendo en riesgo la empatía que ha surgido hacia él aceptando grabar todo su proceso de cambio de sexo en un documental.

Uno de sus mayores miedos es que este programa "degrade" todo lo que ha conseguido gracias a la entrevista televisiva y por ello le han rogado que no haga ninguna más y que el resto de su transición la mantenga en privado, según informa TMZ.

Bruce -cuyo divorcio de Kris Jenner finalizó a principios de este año- cree que el documental ayudará a educar a los espectadores sobre la transexualidad, aunque sus hijos ya se han negado a aparecer en él.

Kim Kardashian recientemente revelaba que su padrastro había encontrado la "paz interior" desde que anunció su decisión de cambiarse de sexo y, aunque no "entiende totalmente" por lo que está pasando, se alegra de que se encuentre mejor.

"Estoy muy feliz por él, porque está viviendo su vida de la manera que la quiere vivir. Y porque ha encontrado la paz interior y la felicidad más pura. En eso es en lo que consiste la vida. No sé cómo sería la vida si siempre sintieras que no puedes ser tú mismo. Sé que no es algo que tú o yo podríamos entender totalmente, pero ni siquiera creo que tengamos que hacerlo. Mientras él sea feliz y quiera vivir su vida, de la manera en la que quiera vivirla, eso simplemente me hace feliz. Y le apoyo al 100%", confesó durante su paso por el programa 'Today' al presentador Matt Lauer.

Por: Bang Showbiz