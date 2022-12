Kim Kardashian no descarta la adopción en un futuro

El matrimonio formado por Kim Kardashian y Kanye West está esperando su segundo hijo, ambos son padres de North (2), aunque nunca han ocultado sus problemas para concebir, sin embargo según la amiga de Kim, Maite García, los dos estarían dispuestos a considerar la adopción como método para aumentar la familia.

"Yo creo que ella estaría dispuesta a adoptar en el futuro, Kim es muy cabezota, su objetivo era quedarse embarazada y ya lo ha conseguido. Sé que la adopción es algo que le ronda la cabeza. Es genial que ella y Kanye esperen otro bebé porque es lo que ella siempre había querido", declara Maite en la revista heat.

La amiga de Kim tampoco cree que la estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians' vaya a preocuparse mucho por volver a estar en forma tras el nacimiento del pequeño en diciembre.

"Cuando Kim tuvo a North dejó de lado todo lo demás, estuvo en pijama durante semanas cuidando a su bebé. Antes de tener hijos solíamos entrenar juntas. Me podía escribir: 'Vale, mañana, cinco de la mañana... He tenido un día de locos'. Se preocupa mucho por su físico, pero ahora que es madre tiene que buscar un hueco para ello. Quieres disfrutar de la vida y no ser esclava del ejercicio".

Por Bang ShowBiz

