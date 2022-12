Kim Kardashian le regala a su esposo una réplica en silicona de su voluptuoso trasero

La televisiva Kim Kardashian -quien levantó polémica la semana pasada en todo el mundo al posar desnuda para la revisa Paper- ha vuelto a ser noticia tras pagar 20.000 dólares (16.000 euros) por una réplica de silicona de su trasero que pretende regalar a su marido, Kanye West.

"Pensó que podía ser un buen regalo, cree que es algo artístico y sabe que a Kanye le encantaría. Eso significa que siempre tendrá una parte de ella, aunque sea su culo, cuando esté fuera por motivos de trabajo", reveló una fuente al periódico The Sun.

Kim se encuentra actualmente en Australia con su hija North West (17 meses) promocionando su nueva fragancia, Fleur Fatale, y desde allí quiso defender su controvertida decisión de posar desnuda para la revista en el programa australiano 'The Project'.

"Como modelo a seguir no estoy diciendo que nadie debería seguir mi ejemplo, pero para mí fue una cuestión artística y me enseñó a hacer siempre lo que quiero. No soy de las que predican, pero lo sentí como algo muy positivo y me hizo sentir muy bien conmigo misma. Me encantan las fotos, lo hice para mí. Espero que a los demás también les gusten", concluyó.

Por: Bang Showbiz

