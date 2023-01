Kim Kardashian lanza una serie de emoticonos inspirados en ella

La estrella televisiva Kim Kardashian lanzará hoy lunes su nueva aplicación llamada Kimoji, una serie de emoticonos que representan algunas de sus fotografías y selfis más famosos, incluyendo uno que se sacó con un bañador blanco, una carita triste similar a la suya y otra con su característico maquillaje 'contouring'.

Kim -que también tiene su propio juego, 'Kim Kardashian: Hollywood', en el que los jugadores deben intentar aumentar su fama y fortuna en Hollywood con la ayuda de la estrella- anunció el lanzamiento de su nueva aplicación, de la cual no ha dado más detalles, después de alcanzar los 55 millones de seguidores en Instagram, una noticia que celebró publicando un selfi poniendo morritos.

"¡55 millones! ¡Dios mío! Os quiero muchísimo a todos", escribió junto a la foto.

El nuevo récord de Kim en Instagram llega un día después de que su madre, Kris Jenner, consiguiera llegar a los 10 millones de seguidores.

"Muchas gracias por seguirme... No me puedo creer que seáis 10 millones. ¡Sois maravillosos! Os aprecio mucho y me siento muy agradecida, afortunada y humilde... Feliz Navidad a todos, no olvidéis decirles a aquellos a los que queréis lo especiales que son. ¡Que Dios os bendiga!", escribió Kris.

Por: Bang Showbiz