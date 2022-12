Kim Kardashian estaba obsesionada con Johnny Depp en su adolescencia

Aunque actualmente Kim Kardashian solo tiene ojos para Kanye West, hubo un tiempo en el que la estrella de la telerrealidad estaba completamente enamorada de Johnny Depp e incluso tenía una foto del actor en su habitación, justo al lado de la que su hermana Kourtney tenía de Leonardo DiCaprio.

"Kourtney y yo compartimos habitación hace años. Yo amaba a Johnny Depp, estaba obsesionada con él y a ella le pasaba lo mismo con Leonardo DiCaprio, teníamos recortables de ellos en la pared, al lado de nuestros pósteres de Michael Jackson. No sé quién le gustaba a Khloé porque era más pequeña y no nos juntábamos con ella", señaló a la edición británica de la revista Marie Claire.

Pero ahora la exuberante morena se arrepiente de haber prestado tanta atención a Johnny Depp y tan poca a sus lecciones de historia durante su paso por el instituto, lo que le permitiría en estos tiempos disfrutar más de sus viajes.

"Viajo mucho y cuando voy a visitar castillos y palacios te hablan de los reyes y reinas que los habitaron. Obviamente sé de quiénes están hablando, pero me gustaría poder saber más de su historia. Cuando estuvimos en Francia [con motivo de su boda con Kanye West] fuimos a cenar a casa de distintas personas y todos nos enseñaban y explicaban cosas sobre sus obras de arte, de distintas épocas y estilos. Incluso en Versalles nos explicaron toda la historia del palacio. Fue fascinante, pero me habría encantado haber podido entender más", añadió.

Aunque Kim no solo querría cultivar un poco más su cerebro, sino también su cuerpo ya que desde que nació North ha abandonado algunos de los deportes que solía practicar.

"Os sorprendería lo atlética que soy. Me encantan los deportes extremos, como el paddle surf, el surf y el paracaidismo, aunque desde que nació North no he vuelto a saltar en paracaídas", sentenció.