Kim Kardashian está cansada que la asocien solo con su vídeo sexual

Lo único de lo que se arrepiente la televisiva Kim Kardashian es de haber protagonizado un vídeo sexual en 2003 con su entonces novio Ray J que acabó filtrándose al gran público, ya que desde entonces ha sido asociada automáticamente con esa cinta a pesar de su prolífica y larga carrera.

"Si me tengo que arrepentir de una cosa en esta vida, es de eso. A lo mejor esa fue la forma en que alguna gente me conoció, pero no comencé mi carrera gracias a ello. Eso fue hace 12 años. No, ¡13 ya! Así que intento seguir adelante y dejarlo en el pasado porque pienso que todo el mundo hace cosas en esta vida de las que no está orgulloso, pero no puedes quedarte sentado arrepintiéndote de ellas", reveló la estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians' durante una entrevista a la revista LOVE.

Publicidad

Kim también está harta de ser juzgada por su supuesta falta de talento y de que la gente crea que no tiene un verdadero trabajo únicamente porque se dedica al mundo de la telerrealidad.

"Cuando alguien me pregunta '¿a qué te dedicas?' me dan ganas de contestarle: 'Pregúntale a mi jo**da cuenta bancaria a qué me dedico'. Pero nunca le diría eso a nadie a la cara. [Con mi programa] hemos grabado más episodios que la serie 'I Love Lucy!'. Y me siento orgullosa de dar trabajo a tanta gente. Además, cuando me preguntan '¿qué se supone que haces?', esa es una pregunta tan maleducada... Quiero ayudar a cambiar la perspectiva de que participar en un reality es algo negativo", añadió.

Bang Showbiz.